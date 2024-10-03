Зарайская коврижка стала региональным брендом Московской области

Также статус регионального бренда получили гороховецкий пряник (Владимирская область), ленинградские пышки (Санкт-Петербург) и холмовская земляника (Республика Крым).

Коврижка как традиционное русское лакомство известна с IX века. Медовая коврижка с большим количеством специй стала популярна в XIX веке в купеческом Зарайске, который в это время был крупным торговым и ремесленным городом. Здесь насчитывалось свыше 500 купцов и порядка 140 лавок. Город стоял на больших торговых путях и славился своими ярмарками, куда свозились товары практически со всего света. Из местных товаров наиболее ценными и распространенными были мед и мука. Так, локальные продукты и привезенные из разных стран специи объединились в популярном лакомстве — коврижке.

Первое упоминание о зарайской коврижке было обнаружено в очерке «Год русского земледельца», опубликованном в журнале «Русская беседа» в 1856–1857 гг. Вдохновившись этим фактом и качеством местного меда, в 2018 года было решено возобновить производство коврижки, как традиционной приходской выпечки собора Иоанна Предтечи в Зарайском кремле. Были найдены старинные рецепты, по которым стали ее выпекать. В архивах обнаружили брошюру «Калькуляция себестоимости коврижки» Зарайского хлебокомбината 1944 г., подтверждающую, что традиция этой выпечки сохранялась и в советское время.

Отличие зарайской коврижки от других подобных продуктов обусловлено особыми свойствами местного меда, получаемого из дикорастущих растений-медоносов и богатого витамином С, а также исторически сложившимися пересечениями традиций русской выпечки и использования восточных специй. Для изготовления коврижки берется мука только местного производства.

Зарайская коврижка быстро стала популярной у жителей и гостей города и получила статус гастрономического сувенира, по которому стали узнавать Зарайск. Летом 2021 г. в историческом центре города открылся цех по производству зарайской коврижки и первая «Коврижечная». Каждая коврижка печется в самостоятельной формочке и не имеет прослойки. За первые три года работы было произведено порядка 3 тонн коврижек.

«Зарайская коврижка» стала участником конкурса-фестиваля «Вкусы России», лауреатом Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», финалистом Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Мастер-класс «Зарайский замес» по приготовлению коврижки за год посетили более 5500 взрослых и детей.

Новый гастрономический бренд Подмосковья видит свою миссию в возрождении кулинарных традиций России в сочетании с современным и креативным подходом к делу, возрождении коврижки как любимого натурального русского лакомства. Производство планируется расширять, открывать в регионе новые точки реализации зарайской коврижки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.