Заповедный край: глава Калмыкии рассказал о степном глэмпинге и «Черных землях»

Глава Калмыкии Бату Хасиков рассказал, что сегодня регион активно стремится к развитию инфраструктуры и туризма. Этот край славится красотой диких тюльпанов, там активно строятся удобные глэмпинг-центры, сообщает Общественное Телевидение России .

«Казалось бы, степи — это не леса, это не горы, но при этом на самом деле степи, они очень богаты. Один наш заповедник, который является федеральным, „Черные земли“, чего стоит», — отметил Хасиков.

Глэмпинги появились в регионе благодаря государственной поддержке. Они позволяют со всеми удобствами провести время на природе. Кроме того, Калмыкия притягивает паломников — это единственный в России буддийский регион.

Одно из самых интересных событий — это буддистское музыкальное подношение. На площадке основного храма Калмыкии, Золотой обители Будды Шакьямуни, собираются тысячи музыкантов, в том числе и дети, поделился глава региона.