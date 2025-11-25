За историей: помощник главы РК Курлаева ответила, зачем ехать в Крым

Помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева считает, что Крым — это регион, который буквально дышит историей, и именно этот аспект превращает полуостров в желанное направление для туристов, сообщает «Крым 24» .

«Ехать в Крым надо за историей, прежде всего потому, что нам повезло жить в такое время, когда на наших глазах творится история и пишется она непосредственно здесь», — отметила она.

Курлаева также добавила, что значительная часть путешественников все еще смотрит на Крым через призму советского прошлого, ограничивая свои представления несколькими знакомыми локациями. Однако в настоящее время полуостров располагает гораздо более широким спектром вариантов для отдыха и познания, подчеркнула она.

По мнению помощника главы РК, также важно общаться с жителями региона, чтобы проникнуться всей глубиной происходящих событий и в будущем донести до потомков историю возвращения и возрождения полуострова.

