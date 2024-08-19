Ввод биометрии в Турции не затронет российских туристов

РСТ: никаких сложностей для туристов из РФ в Турции не ожидается

По словам эксперта, Турция будет постепенно внедрять сбор биометрической информации при прохождении границы. Предполагается, что эта инициатива станет преимущественно касаться граждан, направляющихся в страну для работы или миграции, а на туристах, скорее всего, она никак не отразится. В настоящее время изменений в этом вопросе не наблюдается, отметил Горин.

Кроме того, вице-президент РСТ уточнил, что биометрические данные собираются во множестве стран по всему миру, поэтому мала вероятность, что возникнут какие-либо затруднения с этой процедурой.

«Если это будет введено, никаких сложностей для туристов не ожидается», — считает вице-президент РСТ.

Ранее турецкие власти сообщили о том, что у прибывающих в страну лиц будет осуществляться снятие отпечатков пальцев. Они считают, что данная мера поможет в противодействии нелегальной миграции.