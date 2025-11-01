Всероссийская премия «Туризм Будущего» назвала победителей в области устойчивого развития
Фото - © Круглый стол в Общественной палате РФ/Медиасток.рф
25 октября в ходе форума «Туризм Будущего» прошла церемония награждения лауреатов второй ежегодной Всероссийской Премии «Туризм Будущего». Это важное для отрасли мероприятие собрало вместе ведущих представителей туриндустрии, чиновников федерального и регионального уровня, а также экспертов для выявления наилучших проектов, определяющих перспективы российского туризма, сообщает Welcome Times.
Стратегический курс для туристической отрасли России
Из более 50 заявок, поступивших со всей страны, экспертный совет выбрал 27 финалистов, чьи имена теперь являются ориентиром для всего рынка. В ходе награждения были названы 6 победителей, чьи инициативы показывают эффективное внедрение инноваций, следование принципам экологии и социальной ответственности, а также бережное отношение к культурному наследию.
«Нашей большой идеей стало сделать такие проекты видимыми, чтобы отрасль вдохновлялась, а путешественники знали о таких инициативах», — отметила создатель Премии Виктория Дегтярева.
Победители и финалисты: герои нового туризма
- Номинация «Самый экологичный объект в туризме и гостеприимстве»
Победитель: Глэмпинг-отели «Вили Улей»
Финалисты: Экокемп «Мир Алтай», Арктик-отель «Китовый берег», Глэмпинг «Ива СПА»
- Номинация «Управление устойчивым развитием»
Победитель: Глэмпинг «Холмы»
Финалисты: Radisson Resort & Residences, Zavidovo, Бутик-отель Lavicon Dagomys
- Номинация «Лучший социально-культурный проект»
Победитель: Благотворительный фонд «Центр возрождения культурного наследия „Крохино“
Финалисты: Этнокомплекс „Бобровая долина“, Экосистема „Зеленая тропа“
- Номинация «Новая жизнь объекта культурного наследия»
Победитель: Сообщество «Другой Данилов»
Финалисты: Ресторан «Yale», Сеть бутик-отелей ACADEMIA
- Номинация «Амбассадор ESG»
Победитель: Лидия Пиви
Финалисты: Виктория Корниенко, Елена Павлецова
- Номинация «Регионы России. Лучшие практики устойчивого туризма в России»
Победитель: Ставропольский край
Финалисты: Комитет по туризму города Москвы, Приморский край
Специального признания от жюри удостоился проект в номинации «Лучший инклюзивный проект в Туризме» — Проект «Компас Жизни» Игоря Скикевича.
Эксперты и лидеры отрасли о важности Премии
Организаторы и партнеры Премии отмечают ее значение в выработке стратегических направлений для всей индустрии.
«Уже второй год мы награждаем не просто лидеров, а настоящих пионеров, которые формируют новые тренды. Хочу пожелать, чтобы эта премия разрасталась и становилась главным событием, определяющим вектор развития туризма в будущем. Ну, а будущее формируем мы с вами уже сегодня», — заявил Председатель Комитета по устойчивому развитию туризма Делового центра экономического развития СНГ, первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, директор Международного аналитического центра устойчивого развития туризма РУДН Христофор Константиниди.
О ценности победы для своего региона высказался министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.
«Туризм будущего не может быть без сегодняшней ответственной позиции. Ставропольский край — это одна из здравниц России, с огромным природным достоянием. Если мы смотрим только в экономику сегодня, мы можем его потерять. Но наша цель — чтобы эта земля, природа могла быть полезной и принимающей для будущих поколений. Ответственность — это то, что ложится на нас, тех, кто формирует это будущее уже сейчас», — пояснил Толбатов.
Критерии оценивания в ряде номинаций были расширены новыми требованиями к закупке офисной бумаги, которые были разработаны при экспертной поддержке НПАО «Светогорский ЦБК» и Системы добровольной лесной сертификации «Лесной эталон».