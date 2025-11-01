Всероссийская премия «Туризм Будущего» назвала победителей в области устойчивого развития

25 октября в ходе форума «Туризм Будущего» прошла церемония награждения лауреатов второй ежегодной Всероссийской Премии «Туризм Будущего». Это важное для отрасли мероприятие собрало вместе ведущих представителей туриндустрии, чиновников федерального и регионального уровня, а также экспертов для выявления наилучших проектов, определяющих перспективы российского туризма, сообщает Welcome Times .

Стратегический курс для туристической отрасли России

Из более 50 заявок, поступивших со всей страны, экспертный совет выбрал 27 финалистов, чьи имена теперь являются ориентиром для всего рынка. В ходе награждения были названы 6 победителей, чьи инициативы показывают эффективное внедрение инноваций, следование принципам экологии и социальной ответственности, а также бережное отношение к культурному наследию.

«Нашей большой идеей стало сделать такие проекты видимыми, чтобы отрасль вдохновлялась, а путешественники знали о таких инициативах», — отметила создатель Премии Виктория Дегтярева.

Победители и финалисты: герои нового туризма

Номинация «Самый экологичный объект в туризме и гостеприимстве»

Победитель: Глэмпинг-отели «Вили Улей»

Финалисты: Экокемп «Мир Алтай», Арктик-отель «Китовый берег», Глэмпинг «Ива СПА»

Номинация «Управление устойчивым развитием»

Победитель: Глэмпинг «Холмы»

Финалисты: Radisson Resort & Residences, Zavidovo, Бутик-отель Lavicon Dagomys

Номинация «Лучший социально-культурный проект»

Победитель: Благотворительный фонд «Центр возрождения культурного наследия „Крохино“

Финалисты: Этнокомплекс „Бобровая долина“, Экосистема „Зеленая тропа“

Номинация «Новая жизнь объекта культурного наследия»

Победитель: Сообщество «Другой Данилов»

Финалисты: Ресторан «Yale», Сеть бутик-отелей ACADEMIA

Номинация «Амбассадор ESG»

Победитель: Лидия Пиви

Финалисты: Виктория Корниенко, Елена Павлецова

Номинация «Регионы России. Лучшие практики устойчивого туризма в России»

Победитель: Ставропольский край

Финалисты: Комитет по туризму города Москвы, Приморский край

Специального признания от жюри удостоился проект в номинации «Лучший инклюзивный проект в Туризме» — Проект «Компас Жизни» Игоря Скикевича.

Эксперты и лидеры отрасли о важности Премии

Организаторы и партнеры Премии отмечают ее значение в выработке стратегических направлений для всей индустрии.

«Уже второй год мы награждаем не просто лидеров, а настоящих пионеров, которые формируют новые тренды. Хочу пожелать, чтобы эта премия разрасталась и становилась главным событием, определяющим вектор развития туризма в будущем. Ну, а будущее формируем мы с вами уже сегодня», — заявил Председатель Комитета по устойчивому развитию туризма Делового центра экономического развития СНГ, первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, директор Международного аналитического центра устойчивого развития туризма РУДН Христофор Константиниди.

О ценности победы для своего региона высказался министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

«Туризм будущего не может быть без сегодняшней ответственной позиции. Ставропольский край — это одна из здравниц России, с огромным природным достоянием. Если мы смотрим только в экономику сегодня, мы можем его потерять. Но наша цель — чтобы эта земля, природа могла быть полезной и принимающей для будущих поколений. Ответственность — это то, что ложится на нас, тех, кто формирует это будущее уже сейчас», — пояснил Толбатов.

Критерии оценивания в ряде номинаций были расширены новыми требованиями к закупке офисной бумаги, которые были разработаны при экспертной поддержке НПАО «Светогорский ЦБК» и Системы добровольной лесной сертификации «Лесной эталон».