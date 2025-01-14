«Все как будто дешевле»: американская блогерша восхитилась российскими курортами

Блогер Марина Могилко родом из Санкт-Петербурга, но сейчас проживает в США. На днях она посетила горнолыжный курорт на своей исторической родине и была удивлена тем, насколько в России лучше организован этот бизнес по сравнению с Америкой, сообщает «Царьград» .

Марина сравнила российские и американские курорты, причем выводы оказались в пользу российских. В компании своей семьи она побывала на горнолыжной базе недалеко от Санкт-Петербурга и была в полном восторге от условий.

«Здесь больше инфраструктуры, все как будто дешевле, новее, намного более комфортно чувствуешь себя, еда нормальная», — отметила блогер в своем видео.

Ее муж заметил, что на американских курортах очереди очень большие, а в России такой проблемы нет.

Ранее популярный американский журналист Такер Карлсон также проводил параллели между жизнью в США и России. Он не раз приезжал в РФ, а наиболее детальный анализ сделал во время интервью с российским лидером Владимиром Путиным.

Такер посетил заведение быстрого питания, сделал покупки в гипермаркете и проехался на общественном транспорте. И снова его сравнение оказалось не в пользу США.