«Вот людям не хватает эмоций»: в Кабардинке туристы лезут на ржавый корабль

Туристы в Кабардинке на Черном море лезут на ржавый корабль, у которого заделали входы и отпилили часть лестницы. Видео с пытающимися попасть на корабль людьми разместила в своем блоге Мария.

Она отметила, что как турист понимает людей, но корабль очень ржавый, там торчат обломки металлических листов, арматура.

«Вот людям не хватает эмоций» — прокомментировала действия отдыхающих россиянка.

Дверь в корабль заложили деревьям, лестницу отпилили, но туристы не растерялись. Мужчины убирают стволы, а к подпиленной лестнице кто-то уже привязал веревочную, по которой лезут «безбашенные» люди.

Мария уточнила, что в 2025 году на корабль вела нормальная лестница, а с туристов брали деньги за проход.

«В очереди за инстинктом самосохранения эти люди даже место не занимали», — прокомментировала одна из подписчиц.

В комментариях люди разделились на два лагеря. Одни отметили, что обязательно полезли бы на такой интересный объект. А другие предупреждали, что это опасно и на ржавом корыте нечего делать, лучше заплатить за экскурсию на действующий корабль.

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