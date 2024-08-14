Востребованность онлайн-гида «Узнай Москву» выросла в два раза летом

Посещаемость портала «Узнай Москву» текущим летом увеличилась вдвое по сравнению с таким же периодом 2023 года, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

«С июня онлайн-гидом воспользовались больше 550 тыс. раз. Достопримечательности с его помощью изучали жители не только Москвы и Московской области, но и других регионов — Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Тульской, Тверской, Иркутской и Ростовской областей», — сказала заммэра столицы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она добавила, что чаще всего посетители портала интересовались историческими зданиями (461 тыс. запросов), биографией известных людей (193 тыс.), авторскими экскурсиями по мегаполису (119 тыс.).

Топ идей для прогулки по столице возглавляет маршрут «По неизбитым пушкинским тропам». Участники смогут посмотреть на дом-комод на Покровке, где поэт в детстве занимался танцами, и увидеть усадьбу на Волхонке, где художник Василий Тропинин написал знаменитый портрет Александра Пушкина.

Фото - © Пресс-служба «Узнай Москву» Фото - © Пресс-служба «Узнай Москву» Фото - © Пресс-служба «Узнай Москву»

Популярна прогулка «Московский модерн». Она знакомит всех желающих с самыми яркими образцами архитектурного стиля, который появился на рубеже XIX–XX веков. Маршрут проходит через особняк предпринимателя Отто Листа, дом Коробковой с драконом и дом С.У. Соловьева, где, по одной из версий, жила Маргарита из романа Михаила Булгакова.

Замыкает топ-3 «Романтический маршрут». Там представлены музеи, храмы и усадьбы, связанные с историями любви. Например, церковь Симеона Столпника — место венчания известных исторических деятелей, или мемориальная квартира Пушкина, куда поэт привез молодую жену Наталью Гончарову после свадьбы.