Воробьев: инвестор вложит в новый парк-отель в Одинцовском округе 4 млрд рублей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории деревни Ястребки в Одинцовском округе построят загородный парк-отель. Компания «Рота Девелопмент» инвестирует в него 4 млрд рублей и создаст около 450 рабочих мест, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Парк-отель будет состоять из 27 двух- и трехэтажных домиков, 5 корпусов. Всего будет 123 номера. В нем смогут одновременно отдыхать до 400 человек. Соглашение о реализации проекта на полях ПМЭФ подписали губернатор Московской области и заместитель председателя совета директоров ООО «Рота-Девелопмент» Евгения Саблина.

Воробьев отметил, что Подмосковье круглый год принимает большое количество гостей, а в праздничные дни практически все номера в гостиницах раскуплены. Поэтому важно, чтобы комфортной инфраструктуры в регионе было больше.

«Качество сервиса и размещения, возможности для занятий спортом, инфраструктура для семей с детьми — все это имеет большое значение для тех, кто приезжает к нам в Подмосковье. Уверен, что в новом отеле в Одинцове будут все составляющие хорошего отдыха», — отметил губернатор.

Объект будут возводить в два этапа. Инвестиции в первый составят — 2,4 млрд рублей, он будет реализован этим летом. Вторую очередь планируют запустить осенью 2026 года. Инвестиции составят еще 1,6 млрд рублей. После полного ввода объекта ежегодные налоговые отчисления в бюджет региона превысят более 400 млн рублей.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Группа компаний «РОТА» ведет свой бизнес в наиболее перспективных отраслях экономики. В организации работает более 1 тыс. высококвалифицированных сотрудников. Компания активно инвестирует в развитие разных отраслей именно в Подмосковье: это сельское хозяйство, управление недвижимостью, рекреационный бизнес.

«Концепция парк-отеля — объединить премиальный комфорт и гостеприимство с природой и заботой о ней. Важно отметить, что закрытие границ в связи с геополитической обстановкой благоприятно сказалось на инвестиционном климате России в целом и Московской области, в частности», — сказала Саблина.

В парк-отеле в Одинцовском округе будет один из самых больших в Подмосковье спа-комплексов (площадь — 3,5 тыс. кв. м), крупнейший в регионе Детский клуб (750 кв. м) и Центр разнообразного активного отдыха. Также здесь возведут единственную в Московской области контактную улиточную ферму с гастробаром, а еще детскую школу исследователей.

На территории в 24 га разместятся ресторан локальной кухни, лобби-бар, 4 км лесных прогулочных маршрутов, рыболовная станция, озеро, закрытый и открытые бассейны, джакузи, русская баня, термальная зона, тренажерный зал, зал для занятий танцами и йогой, теннисные корты и т. д.