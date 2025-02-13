Вопросы анализа инвестиционных проектов в сфере туризма обсудили в Клину

Сегодня в зале заседаний отеля «Космос Коллекшн Изумрудный лес», г. о. Клин, состоялось выездное совещание министерства культуры и туризма Московской области по теме «Предварительный анализ инвестиционных проектов на участие в отборе по созданию модульных некапитальных средств размещения», сообщает пресс-служба ведомства.

В совещании приняли участие первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко, коммерческий директор CLT Девелопмент Кирилл Конов, руководители коммерческих организаций, представляющих проекты создания глэмпингов. Перед участниками совещания выступила генеральный директор BN Group (входит в АФК «Система») Ольга Иванова.

«Проект осуществляется при поддержке министерства экономического развития Российской Федерации, что подчеркивает его значимость для региона. Основные цели проекта заключаются в обеспечении высокого уровня безопасности и эстетической привлекательности подмосковных глэмпингов для привлечения туристов. Подобные мероприятия по предварительным обсуждениям заявочных кампаний помогут реализовать работу в данном направлении на высоком уровне», — сказал первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

На совещании обсуждались вопросы, касающиеся мер поддержки туристической отрасли: условия предоставления субсидий, направление расходов, размер поддержки, контроль результатов работы, предоставление отчетности. Также в рамках мероприятия провели разъяснение требований к новым инвестиционным проектам на 2025–2027 гг. и федеральные критерии оценки проектов, рассказали об ответственности сторон и рассмотрели примеры положительного и отрицательного опыта реализации проектов.

Кроме того, в рамках совещания состоялась презентация глэмпингов, которые разработаны специально для программы субсидирования модульных некапитальных объектов. Компания-партнер специально к мероприятию собрала один глэмпинг, а второй собрали непосредственно во время прохождения совещания для того, чтобы продемонстрировать скорость сборки такого объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.