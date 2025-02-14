Внимание на повторяющиеся комментарии: как выявить плохой отель по отзывам

Перед бронированием отеля важно изучить отзывы, но стоит помнить, что не все из них достоверны. Некоторые могут быть фиктивными, поэтому необходимо уметь различать реальные комментарии, чтобы сделать правильный выбор на основе собственных предпочтений, сообщила РИАМО руководитель PR-департамента отеля Palmira Garden Юлия Морозова.

«В первую очередь обратите внимание на рейтинг отеля и количество отзывов. Рейтинг становится объективнее, если основан на большем числе комментариев. Для более точной оценки полезно изучить отзывы на нескольких платформах», — сказала Морозова.

Она добавила, что индивидуальные отзывы помогают лучше понять особенности отеля. Подробное описание проживания с деталями, например, упоминания сотрудников или описания ситуаций, говорит о достоверности отзыва. А вот общие похвалы или критика без деталей часто выглядят ненадежно.

«Стоит учитывать тот факт, что многие люди оставляют отзывы только в случае сильного недовольства или яркого восторга. Чтобы получить сбалансированное представление, лучше изучать нейтральные обзоры, где описаны как плюсы, так и минусы. Обращайте внимание и на повторяющиеся комментарии, которые отражают общие тенденции: если многие пишут о низком качестве уборки или отличном обслуживании в ресторане, это скорее всего указывает на реальную ситуацию», — поделилась эксперт.

Морозова уточнила, что единичные инциденты, такие как неработающий пульт от телевизора, не стоит принимать всерьез — они неизбежны и не отражают общий уровень сервиса.

«Обязательно учитывайте актуальность отзывов. Если жалобы или похвалы датированы несколькими годами ранее, ситуация могла измениться. Отели чаще всего отслеживают опубликованные отзывы и принимают меры, чтобы больше не получать жалобы. Но упоминание похожих ситуаций, которые сохраняются в течение длительного времени, дает более точное представление о состоянии и уровне обслуживания в отеле», — рассказала специалист.

Она порекомендовала при выборе отеля ориентироваться на собственные потребности. Длинные, детализированные отзывы обычно дают более полное представление о реальной ситуации и помогают оценить, насколько отель соответствует вашим ожиданиям.