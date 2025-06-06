Власти Свердловской области призвали гидов доказать свою квалификацию

«Ответственность для тех, кто не прошел аттестацию, есть. Сегодня Госдума в первом чтении приняла поправки, там есть определенные штрафы, но зачем нам кнут, если есть пряник? Для тех, кто прошел аттестацию, работы будет больше: они появятся в единой системе, к ним будут больше обращаться туроператоры», — отметил чиновник.

По мнению Ионина, экзамен несложный, зато потом он даст специалистам возможность работать с иностранными гостями деловых мероприятий и больше зарабатывать. Он напомнил, что для гостей требуются разные форматы работы, например, для иностранцев из Саудовской Аравии — халяль-френдли, так же как и с коллегами из Китая.

Таким образом, аттестация необходима для того, чтобы доказать, что если человек находится в реестре, то он является профессионалом, настоящим гидом, а не «абы что».