Визовый центр Кипра начал работать в Санкт-Петербурге

16 декабря в Санкт-Петербурге, а также в семи других городах России, начали работать центры по оформлению кипрских виз. В Северной столице, по имеющимся данным на момент публикации, пока не зафиксировано заявителей, желающих подать документы на визу, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Эксперты подчеркивают, что отсутствие ажиотажа вполне предсказуемо, и существенного всплеска заинтересованности никто не ожидает. По мнению директора турфирмы «Леон Сервис» Ларисы Холмовой, основным фактором, сдерживающим увеличение туристического потока на Кипр, является неудобство авиасообщения.

«Прямых рейсов на Кипр нет, поэтому дорога туда не дешевая. Стоимость перелета в обе стороны на одного человека начинается примерно от 80 тысяч рублей, однако к лету цены обязательно вырастут. Слетать в Сербию, куда есть прямые перелеты из Москвы, гораздо проще. В Черногорию тоже надо лететь с пересадкой, но это дешевле, да и виз туда нет», — рассказала Холмова.

Для жителей Санкт-Петербурга наиболее удобным способом добраться до Кипра является перелет через Тбилиси или Ереван, однако этот вариант не лишен сложностей. Стоимость проживания в отеле на Кипре начинается от 100 евро за ночь. В пересчете на российские деньги по актуальному на 16 декабря курсу это примерно 9 323 рубля.

В Санкт-Петербурге визовый центр Кипра расположен по адресу: Литейный проспект, дом 26.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.