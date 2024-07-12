В Воскресенске стартовал туристический слет «Вертикаль»

В окрестностях рабочего поселка им. Цюрупы городского округа Воскресенск проходит туристический слет «Вертикаль». Спортивное мероприятие проходит на этой площадке уже в восьмой раз. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году в слете участвует девять команд. Для них подготовлены различные испытания: прохождение скалодрома, подвесная переправа, дартс, задания на меткость и сплоченность команд, а также творческие конкурсы.

В рамках прохождения этапов участники не только улучшают свою физическую подготовку. Также они тренируют навыки общения, планирования, лидерства, способности брать на себя ответственность, генерировать и формулировать идеи, разрешать конфликты. Завершится открытый туристический слет уже в эти выходные.

В этом году тема слета посвящена 225-летию со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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