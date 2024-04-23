В Таиланде согласовали безвизовый режим для жителей России
Для туристов из России в Таиланде будет действовать 60-дневный безвизовый режим
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Власти Таиланда согласовали 60-дневный режим без визы для россиян. Он начнет действовать с 1 мая, сообщает ТАСС.
По данным газеты Khaosod, правительство приняло предложение МИД королевства.
МИД предлагало освободить владельцев паспортов России, посещающих Таиланд в туристических целях, от получения виз на срок не более 60 дней.
Безвизовый режим начнется с 1 мая.
Ранее в Таиланде задумались над ограничениями на вывоз манго. Это произошло в том числе из-за российских туристов, которые увозят экзотику коробками.