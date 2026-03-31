В Свердловской области предложили открыть туристические классы в школах

Данную инициативу она озвучила в эфире программы «Акцент». По ее словам, отрасль испытывает острую нехватку специалистов, и решить проблему можно через раннюю профориентацию и сотрудничество с бизнесом.

«Персонала не хватает, это большой вызов и большая начала задача. Как ликвидировать этот пробел? Работать с молодежью, создавать целевые классы по направлению туризма, это тоже в перспективе может быть реализовано. Настраивать практику и диалог молодых специалистов с действующим бизнесом, чтобы они были заинтересованы и даже, если они учатся в туризме, не уходили в другие сферы, чтобы они оставались в профессии», — рассказала Белик.

Она также отметила замедление роста интереса к внутреннему туризму: многие россияне уже посетили разные регионы страны. В связи с этим департамент усилил работу по развитию въездного направления, в том числе с Китаем.

«Работаем над развитием въездного туризма, у нас появились аккаунты в китайских соцсетях. Туристы из Китая очень любознательные и интересуются почти всем, много путешествуют по миру. В Свердловской области их может привлечь активный природный экстремальный туризм. Также они интересуются военной тематикой, для них интересно танкостроение, чем мы тоже можем их удивить и поразить», — сообщила глава департамента.

