В США закрывают программу космического туризма

сегодня в 14:46

Космическая фирма Blue Origin, которую создал Джефф Безос, ставит на паузу суборбитальные полеты не менее, чем на два года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявление компании, сообщает РБК .

Фирма сконцентрируется на выполнении контрактов с NASA в соответствии с лунной программой Artemis.

Ракета New Shepard с 2021 года применялась для проведения платных суборбитальных полетов. За этот период ее запускали 38 раз с площадки в Западном Техасе.

New Shepard привезла к границе космоса 98 пассажиров. Среди них был Безос, актер Уильям Шатнер, телеведущий Майкл Страхан и певица Кэти Пэрри.

Ракета поднимается на расстояние 100 километров, а затем возвращается на Землю на парашюте. Поэтому полет классифицируется, как космический.

