В Сочи или Эмираты: эксперт рассказала о ситуации с туризмом в РФ

Старший преподаватель факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Университета «Синергия» Мария Клевицкая заявила, что быстрого решения проблемы высокой стоимости туров в России не будет, но туризм развивается в своем темпе, сообщает АБН24 .

«В России действует программа субсидированных авиаперевозок, но перелеты в основном осуществляются в те регионы, где нет классического пляжного отдыха», — сказала эксперт.

По ее словам, немногих туристов интересует отдых в Охотском на море в июле, но сегодня слетать в Сочи стоит столько же, сколько на курорты Объединенных Арабских Эмиратов. На курортах Краснодарского края в середине лета такой же пик сезона.

Среди основных проблем — закрытые аэропорты по некоторым направлениям, недостаточное количество авиаперевозок и железнодорожных маршрутов и ситуация в Анапе. Это сильно повлияло на рост цен в Сочи и Геленджике, иногда даже дешевле будет отдохнуть за границей, где летом низкий сезон.