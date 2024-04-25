В Смольном назвали самые популярные у петербуржцев турнаправления

Петербуржцы больше всего любят путешествовать на поездах в Москву и Сочи

Жители Санкт-Петербурга в первые три месяца 2024 года для туризма чаще всего использовали поезда пригородного сообщения — они перевезли более 13,8 млн человек, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Среди популярных у петербуржцев турнаправлений — Москва, Сочи, Калининград и Екатеринбург.

По данным городского комитета по транспорту, петербургским аэропортом Пулково за первый квартал 2024 года воспользовались около 4,2 млн человек. Как заявили в Смольном, для международных поездок петербуржцы чаще всего выбирают Стамбул, Анталью, Дубай и Минск.

С января по март этого года более 2,2 млн петербуржцев путешествовали на поездах дальнего следования. Кроме этого, по трем тактовым направлениям электричек успели проехаться 7,2 млн пассажиров, добавили в правительстве Петербурга.