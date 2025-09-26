В Серпухове отметили работников туристской отрасли

В преддверии Всемирного дня туризма в городском округе Серпухов состоялось торжественное мероприятие, посвященное работникам туристической отрасли. Встреча прошла в атмосферном парк-отеле «Воздвиженское», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Почетные награды вручили ведущим представителям туристической индустрии. Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко торжественно вручил знак качества «Город С. Рекомендует» Юлии Ореховой, генеральному директору ООО «Мама Ольга» парка отдыха «Сераксеево», и Варваре Лариной, генеральному директору ООО «Олимпиец» парк-отеля «Русский».

Торжественное награждение продолжилось вручением почетных грамот и благодарственных писем лучшим специалистам отрасли. В церемонии приняли участие депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова и заместитель председателя Совета депутатов городского округа Серпухов Павел Гущин.

Важным событием мероприятия стало подписание Соглашения о сотрудничестве с Председателем Совета директоров ООО «Погнали» Евгением Елфимовым. Это партнерство направлено на развитие межрегиональных туристических связей и создание современной инфраструктуры отдыха для жителей и гостей округа.

Культурное наследие городского округа Серпухов, богатое историческими и культурными достопримечательностями, является приоритетным направлением развития территории. Администрация округа активно работает над сохранением наследия и привлечением туристов из различных регионов России.

«Благодарю всех сотрудников сферы туризма за ответственную работу. Пусть она приносит новые идеи и проекты», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.