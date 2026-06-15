В Санкт-Петербурге запустили маршрут об Иоанне Кронштадтском

Путешествие начинается у подворья Леушинского Иоанно-Предтеченского женского монастыря на улице Некрасова. Его основали в 1891 году по благословению отца Иоанна Кронштадтского.

В маршрут вошел Иоанновский ставропигиальный женский монастырь на набережной Карповки. Святой основал эту обитель, а в 1909 году его похоронили там по духовному завещанию.

Экскурсия также включает особняк Елисеевых и дворец Белосельских-Белозерских. Григорий Елисеев участвовал в благотворительных проектах священника, а Зинаида Юсупова и ее семья почитали отца Иоанна.

В Кронштадте участники посетят здание администрации района, памятный знак на месте Андреевского собора и Музей-квартиру Иоанна Кронштадтского на Посадской улице. Запуск проекта анонсировал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич ранее выступал за создание такого маршрута.

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