В России могут переименовать «хостелы» в «ночлежки»

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев отправил письмо ассоциациям гостиничного бизнеса и предложил в официальных названиях компаний вместо «хостела» использовать термин «ночлежка». По его мнению, такой шаг позволит защитить русский язык от англицизмов, сообщает РИА Новости со ссылкой на полученную копию документа.

Гусев отправил письмо гендиректору ООО «Ассоциация размещения» Алексею Бутримову, президенту Межрегиональной ассоциации хостелов и мини-отелей Михаилу Овсянникову и президенту Ассоциации развития индустрии хостелов Яне Бабиной. В бумаге парламентарий напомнил, что до этого Госдума в рамках первого чтения одобрила законопроект о защите русского языка и ограничению на применение англицизмов. На основе этого Гусев предлагает использовать в отношении таких гостиниц общепринятый аналог.

«Термин «ночлежка» имеет корни в русской культуре и поможет лучше отразить суть и функции такого жилья», — считает депутат Госдумы.

Ранее президент Судебно-экспертной палаты РФ Денис Подшиваленко сказал, что ограничение на использование заимствованных слов в России никак не повлияет на их применение у молодежи в устной речи. Подростки и дальше будут их использовать.