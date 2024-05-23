В РФ проведут опросы по теме удовлетворенности населения услугами туротрасли

До 25 мая в РФ проведут социологическое исследование с целью анализа спроса и предложения, изменений в сфере гостеприимства и туризма в 2023 году, предпочтений и ожиданий туристов от отдыха в 2024 году на территории РФ, а также оценки удовлетворенности туристов услугами, оказываемыми представителями российской туристической отрасли. Об этом сообщают организаторы опроса.

Всего будет проведено два опроса для представителей:



- туристической отрасли на тему «Внутренний туризм в 2023—2024. Опрос профессионалов туристической отрасли» (доступен по ссылке);



- населения/туристов на тему «2024: отдыхаем в России. Где были? Что видели? Куда поедете?» (доступен по ссылке).

По результатам исследования 2024 агентство сформирует аналитический отчет, включающий результаты проведенных опросов, которые помогут соотнести существующий спрос на путешествия по России с имеющимся предложением, оценить эффективность мер поддержки для представителей туристической отрасли, а также выявить закономерности в восприятии внутреннего туризма среднестатистическим российским туристом.

Результаты исследования 2024 также помогут представителям туристической отрасли скорректировать предпринимательскую деятельность, исходя из ожиданий потребителей услуг, и сделать акцент на актуальных запросах современных путешественников.

С результатами предыдущего исследования «Российский внутренний туризм — 2023: новые горизонты», проведенного агентством в 2023 году, можно ознакомиться по ссылке.

Опросы будут проводиться АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» во исполнение пункта 14 поручения зампредседателя правительства РФ Д. Н. Чернышенко совместно с министерством экономического развития РФ, правительством Москвы, Фондом «Росконгресс», АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия», АНО «Национальные приоритеты» и Группой компаний Ы.