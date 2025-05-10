В РФ подготовлен проект соглашения о групповом безвизовом режиме с Вьетнамом

В российском Минэкономразвития надеются до конца текущего года подписать соглашение о групповых безвизовых поездках между РФ и Вьетнамом, сообщает «Интерфакс» .

Об этом рассказал глава министерства Максим Решетников.

«В декабре прошлого года вьетнамские коллеги выступили с предложением заключить с Россией межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках — подобное тем соглашениям, которые действуют у нас с Китаем и Ираном», — уточнил Решетников.

Он выразил надежду, что подготовленный проект документа страны смогут подписать до конца года, а также запустить механизм групповых безвизовых поездок.

На сегодняшний день для россиян во Вьетнаме действует безвизовый режим въезда, если человек находится в стране до 45 дней. Вьетнамцы могут оформить электронную визу в РФ на срок до 30 дней. C 1 августа 2023 года этой возможностью воспользовалось около 6 тыс. граждан Вьетнама.