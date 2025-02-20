В Раменском открылась историко-патриотическая выставка «Спасибо тебе, солдат»

Организатор выставки — Андрей Николаевич Толстяков, председатель комитета культуры и туризма, ветеран боевых действий. Выставка призвана выразить искреннюю благодарность за служение Родине и бесстрашие, проявленное участниками СВО.

Экспозиция повествует о героизме Владимира Борисовича Шипина, старшего прапорщика, удостоенного ордена Мужества посмертно. После окончания выставки часть ее экспонатов будет передана в зал Защитников Отечества Раменского историко-художественного музея.

В рамках мероприятия состоялся мастер-класс для детей под названием «Пряник для СВОих», инициаторами которого выступили социальные кураторы из Государственного Фонда «Защитники Отечества», работающие в Раменском муниципальном округе. Созданные детьми пряники и письма буду доставлены в госпиталь, где их подарят раненым военнослужащим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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