В Подмосковье успешно реализуется проект сельского туризма

В рамках выездного обследования объекта для реализации проекта развития сельского туризма, состоялся визит представителей Минсельхозпрода Подмосковья в округ Зарайск, где работает КФХ Н. П. Иванова, чтобы оценить его потенциал для развития туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Н. П. Иванов получил грант на поддержку начинающего фермера в 2019 году, благодаря которому он приобрел сельскохозяйственную технику, грузовой автомобиль и оборудование для переработки молока.

«Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области оказывает всестороннюю поддержку фермерам, предоставляя гранты и субсидии. Грантополучатели могут потратить выделенные средства на приобретение необходимого оборудования или сельскохозяйственной техники. Ежегодно мы видим, как благодаря подобным мерам поддержки увеличиваются производственные объемы и модернизируются наши хозяйства. Гранты «Агростартап» призваны вовлечь сельское население в предпринимательскую деятельность, помочь в организации новых производств и привлечь молодежь на село», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В настоящее время в хозяйстве содержится 25 коров дойного стада швицкой породы, а также производится сыр с использованием собственного молока. Уникальность процесса созревания сыра заключается в специально оборудованном погребе, где сыр созревает, что делает его в разы вкуснее.

Проект сельского туризма Н. П. Иванова был отобран для предоставления гранта «Агротуризм» в 2024 году. В рамках проекта предусмотрена организация экскурсий по ферме и мастер-классов по приготовлению сыра. Также планируется приобретение микроавтобуса для комфортного передвижения посетителей по туристическим маршрутам.

В этом туристическом сезоне на средства гранта будет построен барнхаус для проведения гастрономических мероприятий с видом на реку Осетр и заливные луга, что дополнит уникальный опыт гостей, посещающих фермерское хозяйство Н. П. Иванова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.