В Подмосковье прошло совещание по развитию туризма с делегацией из Узбекистана

В доме правительства Московской области прошло совещание представителей Подмосковья и Узбекистана о развитии туризма. В нем приняли участие заместитель председателя правительства региона Михаил Хайкин, министр культуры и туризма области Василий Кузнецов, первый заместитель председателя комитета по туризму Республики Узбекистан Джамшид Абдусаламов, первый секретарь посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации Фатхулла Абдурахманов и другие члены правительств, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках встречи обсуждались вопросы взаимодействия в развитии и продвижении туризма, создании информационных ознакомительных туров для представителей туроператоров из Узбекистана на территории Московской области, участии Подмосковья в выставочных туристических проектах на территории Узбекистана, а также инвестиций в сфере туризма и другие. Мероприятие направлено на укрепление международных связей и обсуждение перспектив нового сотрудничества, поиск решений для дальнейшего плодотворного взаимодействия.

Подмосковье является одним из самых популярных туристических направлений в России. В 2023 году его туристический поток вырос до 23 миллионов человек. Подмосковье активно развивает совместные проекты с другими регионами. Последним обновлением стал информационный тур для представителей ведущих туроператоров из стран Ближнего Востока в рамках в рамках совместного проекта с комитетом по туризму г. Москвы «Москва плюс Подмосковье. Два ритма идеального путешествия». Также в Московской области ежегодно проводятся флагманские фестивали, которые привлекают посетителей со всей России.

Интерес иностранных граждан к туристическим поездкам в Узбекистан увеличился в 2024 году. Так, за первое полугодие 2024 года республику посетили более 500 тысяч туристов. К концу года ожидается увеличение туристического потока до 1 миллиона человек. При этом комитет по туризму Узбекистана развивает маршруты по различным туристическим направлениям. Среди них: спортивный туризм, молодежный туризм, экотуризм, гастрономический туризм, литературный туризм и другие. Концепция развития сферы туризма в республике Узбекистан на 2019–2025 годы нацелена на преобразование туризма в стратегическую отрасль национальной экономики, улучшение качества туристских услуг, совершенствование туристской инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.