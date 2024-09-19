В Подмосковье прошел информационный тур для представителей турбизнеса Узбекистана

Ранее министерство культуры и туризма Подмосковья организовало информационный тур для представителей туристического бизнеса Республики Узбекистан. Московскую область посетила делегация из 25 человек во главе с первым заместителем председателя комитета по туризму Узбекистана Д. А. Абдусаламовым. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В информационном туре приняли участие представители туристических операторов, отельеры и специалисты комитета по туризму Республики Узбекистан. Программа инфотура включала в себя посещение отеля цепочки Cosmos Group СПБ «Патриот», где гости познакомились с номерным фондом, конференц возможностями и программами отдыха для индивидуальных туристов, а также поделились опытом с менеджментом отеля о маркетинговых аспектах развития и продвижения.

Помимо этого, гостям представили знаковые туристические объекты Подмосковья. Так, делегация посетила парк «Патриот», музей памяти «1418 шагов» и главный храм ВС России.

Ранее в доме правительства Московской области прошло совещание по развитию туризма с делегацией из Узбекистана. В рамках встречи обсуждались вопросы взаимодействия в развитии и продвижении туризма, создании информационных ознакомительных туров для представителей туроператоров из Узбекистана на территории Московской области, участии Подмосковья в выставочных туристических проектах на территории Узбекистана, а также инвестиций в сфере туризма и другие.

Подмосковье является одним из самых популярных регионов для внутреннего туризма. В июне 2024 года стенд о туристическом потенциале региона был представлен на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!». При этом в Московской области ежегодно проводятся традиционные фестивали, куда приезжают зрители из разных регионов страны.