В Подмосковье подвели итоги работы по аттестации экскурсоводов

В министерстве культуры и туризма Московской области подвели первые итоги работы за текущий год в области обязательной аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Для получения государственной услуги аттестации поступило 294 заявки, проведено 15 заседаний Аттестационной комиссии, аттестовано 126 соискателей (122 экскурсовода (гида) и 4 гида-переводчика), из которых 95 человек по Московской области, 26 человек на территории муниципальных образований региона: г. о. Коломна, Одинцовского г. о., Сергиево-Посадского г. о., г. о. Дубна, м. о. Егорьевск, г. о. Кашира, г. о. Красногорск, Можайского м. о., Орехово-Зуевского г. о. и других.

Из аттестованных — пять гидов, проводящих маршруты по двум и более субъектам России.

Аттестованным экскурсоводам выдано 100 нагрудных идентификационных карточек.

Впервые аттестован гид-переводчик по территориям 8 субъектов Российской Федерации: Московской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской и Ярославской областей.

Также впервые за 3 года с начала оказания государственной услуги аттестацию планирует пройти соискатель по национальному туристскому маршруту «Государева дорога», который пролегает по территориям Ленинградской, Московской, Новгородской и Тверской областей.

В последнее время наблюдается повышенный интерес к получению государственной услуги аттестации: на рассмотрении находятся 48 заявлений на ее получение. До конца года запланировано еще 5 заседаний Аттестационной комиссии экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков Московской области: 23 октября, 13 и 27 ноября, 11 и 18 декабря.

Для более активного развития индустрии туризма в Подмосковье, продвижения экскурсий аттестованных экскурсоводов осуществляется создание личных кабинетов на информационном туристическом портале welcome.mosreg.ru, а для туроператоров там доступна публикация информации о туристских продуктах: экскурсиях и турах по Московской области.

Аттестационной комиссией совместно с представителем Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» успешно прошли аттестацию два соискателя, осуществляющих экскурсионную деятельность для туристов с нарушением слуха.

Сотрудники музеев подмосковных муниципалитетов, работающие гидами, также активно проходят аттестацию. С начала оказания государственной услуги из них успешно прошли аттестацию 72 человека, в 2025 году — более 20.

Для улучшения качества работы гидов, Министерство культуры и туризма Московской области взаимодействует с научными, некоммерческими организациями, которые занимаются образовательной деятельностью в сфере культуры, истории, краеведения, искусствоведения и осуществляют подготовку экскурсоводов.

Московская область входит в топ-10 среди всех субъектов России по количеству уже аттестованных экскурсоводов, согласно Единому реестру экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в Московской области туристический поток формируется за счет местных жителей, москвичей и гостей из всех российских регионов.