В Подмосковье подвели итоги работы отелей за 10 месяцев текущего года

В министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что в регионе действует более 1,3 тысячи классифицированных коллективных средств размещения: отели, глэмпинги, гостевые дома, пансионаты, хостелы и другие. Их общий номерной фонд составляет порядка 50 тысяч номеров и более 200 тысяч койко-мест, сообщает пресс-служба ведомства.

К категории четырех- и пятизвездных отелей относятся 143 подмосковных гостиницы. Из них 123 гостиницы четырехзвездные, 20 — пятизвездные.

Особую популярность в последнее время стали набирать глэмпинги — разновидность кемпинга, гармонично сочетающая возможность отдыха на природе и комфорт гостиничного номера. В некапитальных строениях гостей ждут все удобства, характерные для обычных отелей: удобные кровати, современная мебель, электричество, сантехника. Основная идея такого отдыха — насладиться красотой природы, не жертвуя при этом комфортом и привычными для городского жителя удобствами. В Подмосковье принимают гостей 115 глэмпингов, более 70 из которых — всесезонные, то есть, могут принимать посетителей в любое время года, независимо от погоды.

В Московской области традиционно востребованы загородные гостиницы, которые часто используют жители Москвы и крупных подмосковных городов, как альтернативу дачному отдыху. Особенно популярны такие гостиницы в летний сезон. Этим летом загрузка загородных отелей и глэмпингов в Подмосковье составила более 70%.

С начала 2025 года в России введена новая система классификации средств размещения, в соответствии с которой все средства размещения должны пройти процедуру самооценки. В Подмосковье эту процедуру уже прошел 91% отелей, расположенных на территории региона. Сотрудники Министерства культуры и туризма Московской области ведут кураторскую работу с владельцами средств размещения по процессу прохождения процедуры самооценки. Так, недавно состоялся вебинар на тему изменений в порядке деятельности средств размещения, в котором приняли участие предприниматели — участники туристической и гостиничной отрасли.

В Подмосковье с каждым годом стремиться все больше и больше туристов, ведь каждый может найти себе отдых на любой вкус и возможности, от активного спортивного времяпрепровождения до познавательных путешествий по уникальным историческим и литературным местам и спокойного отдыха на природе. Так, за 10 месяцев текущего года, по статистическим данным, в Подмосковье совершено более 5 млн туристических поездок.

