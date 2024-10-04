сегодня в 16:49

В Подмосковье открыли прием заявок на предоставление субсидий для развития туриндустрии

Министерство культуры и туризма Московской области объявляет дополнительный конкурсный отбор на предоставления из бюджета Московской области субсидий на государственную поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Субсидия направлена на финансовое обеспечение части затрат получателей субсидии по четырем направлениям:

создание и (или) развитие пляжей;

развитие инфраструктуры туризма;

создание объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, а также приобретение кемпинговых палаток и других видов оборудования, используемого для организации пребывания (ночлега), включающих обустройство жилой и рекреационной зон, оборудование санитарных узлов (мест общего пользования), обеспечение доступа для лиц с ограниченными возможностями здоровья, создание системы визуальной информации и навигации;

создание некапитальной нестационарной причальной инфраструктуры.

Прием заявок осуществляется с 02.10.2024 по 01.11.2024 в системе «Электронный бюджет» на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Порядок дополнительного конкурсного отбора, объявление о дополнительном конкурсном отборе и другая информация, которой следует руководствоваться при подаче заявки, размещены на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Более подробная информация о проведении дополнительного конкурсного отбора размещена на сайте министерства культуры и туризма Московской области по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам Воробьева, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.