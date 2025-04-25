В Подмосковье определили победителей премии «Маршрут построен»

23 апреля состоялось награждение победителей и призеров премии «Маршрут построен 2024-2025», учрежденной медиагруппой «Комсомольская правда». Среди призеров два проекта от региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В четвертом сезоне премии в номинации «Агентство года по организации мероприятий и MICE-туризма» призером стал проект из Клина «12 месяцев — 12 фестивалей», рассказывающий о мероприятиях, проводимых в городском округе в течение всего года. В номинации «Глэмпинг года и экотуризм» — призер Сафари-парк «Изумрудный лес», п. Нарынка, г. о. Клин. Сафари-парк — уникальное место для отдыха всей семьей, где обитают более 45 видов животных в условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания. А еще здесь продумана инфраструктура для комфортного отдыха.

Участие проектов из Подмосковья в премии «Маршрут построен», безусловно, самым позитивным образом скажется на росте туристической привлекательности региона и позволит донести информацию о туристическом потенциале Московской области до более широкого круга людей.

Премия была учреждена медиагруппой «Комсомольская правда» в 2021 году для выявления лучших среди тех, кто организует путешествия по России, предлагает всевозможные варианты отдыха и развивает различные виды туризма в нашей стране. Ежегодно премия дополняется новыми номинациями и привлекает все больше участников, которые благодаря премии получили площадку для презентации своих проектов.

В этом сезоне для участия в премии «Маршрут построен» были представлены 980 проектов из 78 регионов России. Это самое большое количество участников и субъектов за все годы проведения конкурса. Финалисты приехали в Москву на церемонию буквально со всей страны.

Определение победителей проходит в несколько этапов: после завершения приема заявок проходит народное голосование среди читателей сайта KP.RU, газеты «Комсомольская правда» и слушателей Радио «КП». На следующем этапе победителей народного голосования оценивает компетентное жюри, которое выбирает победителей в каждой номинации.

Принять участие в конкурсе могут люди, предприятия, регионы, бренды и мультиформатные проекты, которые развивают туристическую отрасль в России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.