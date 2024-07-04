В Подмосковье идет набор студентов на специальность «Туризм и сфера услуг»

В рамках приемной кампании образовательного кластера среднего профессионального образования, специализирующегося на отрасли «Туризм и сфера услуг», 12 колледжей Московской области объявили о наборе на специальности. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Среди учебных заведений, участвующих в кампании, — колледж «Подмосковье», который является базовой организацией кластера, а также Электростальский колледж, Серпуховский колледж, Павлово-Посадский техникум и другие.

Амбассадоры, представляющие каждый из колледжей, активно информируют потенциальных абитуриентов о специальностях и профессиях, доступных в рамках кластера. Они проводят индивидуальные консультации, помогая абитуриентам сделать осознанный выбор будущей специальности. В сотрудничестве с психологами, амбассадоры предлагают абитуриентам различные инструменты для самоопределения, включая профессиональное анкетирование, диагностические беседы, а также изучение карьерных карт специальностей и профессий кластера вместе с родителями.

Кроме того, абитуриентам предоставляется возможность разработать индивидуальный план профессионального развития, который будет соответствовать направлениям кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Это позволит им не только получить качественное образование, но и сформировать четкое видение своего будущего в профессиональной сфере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.