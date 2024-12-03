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В Подмосковье для работы инструкторов-проводников необходима обязательная аттестация

Министерство культуры и туризма Московской области информирует о необходимости наличия аттестации у инструкторов-проводников, осуществляющих деятельность на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инструкторы-проводники обязаны пройти аттестацию в организациях, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников по соответствующим видам маршрутов. Перечень организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников по видам туристских маршрутов, требующих специального сопровождения, и категориям их сложности, утвержден распоряжением правительства Российской Федерации от 16.05.2024 № 1156-р.

Также необходимо помнить, что о выходе на туристический маршрут, требующий специального сопровождения, с использованием единого федерального реестра инструкторов-проводников, требуется обязательное уведомление территориальных органов МЧС России.

Реестр аттестованных инструкторов-проводников размещен на официальном сайте министерства экономического развития Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.