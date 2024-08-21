В Подмосковье 23 августа стартует семейный мотофестиваль

В пансионате «Бор» в округе Домодедово 23 августа начнется ежегодный семейный мотофестиваль Biker Brothers Festival, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Основной целью проекта является популяризация семейных ценностей и организация досуга для всей семьи. Biker Brothers Festival проходит в Подмосковье с 2012 года.

Программа фестиваля включает детский блок, концерты звезд рока и рокабилли, шоу-программу с выступлениями артистов и известных блогеров, спортивные состязания, ярмарку и выставку авто и мототехники. Так, рок-программа рассчитана на два дня, в рамках которой организуют интерактивы, спортивные состязания, конкурсы и шоу. Для семейного отдыха организована отдельная детская зона с аттракционами.

Для гостей будет организована большая фуд-зона. Все желающие смогут посетить фудраки с уличной едой и закусками, фуд-корты с расширенным ассортиментом еды и напитков, а также кафе ресторанного типа. Зоны питания рассредоточены по всей территории фестиваля и рассчитаны более чем на 1 тыс. посадочных мест.

Фестиваль завершится 24 августа. Вход для женщин и детей свободный. Подробности на сайте. 6+

Как ранее сообщало Министерство культуры и туризма Московской области, более 16 тысяч гостей посетили Х Международный фестиваль «Jazzовые сезоны».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.