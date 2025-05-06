В Подмосковье 15 мая пройдет форум гостиничного и рекреационного бизнеса

15 мая в подмосковном Солнечногорске состоится форум, посвященный перспективам развития гостиничного и рекреационного бизнеса в Московской области. Мероприятие объединит представителей федеральных и региональных органов власти, ведущих отраслевых ассоциаций, владельцев и управляющих объектов размещения, а также экспертов в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Форум станет площадкой для диалога бизнеса и власти. На мероприятии обсудят актуальные вопросы туристической отрасли: тренды в сфере гостеприимства, изменения в законодательстве, меры поддержки гостиничного бизнеса, реализацию национального проекта «Туризм и гостеприимство». Также речь пойдет о ресурсах для развития туриндустрии, инвестициях, кадрах и туристах. Участники мероприятия разберут проблемы бизнеса, обсудят ограничения размещения глэмпингов, вопросы технического присоединения и многое другое.

Участники смогут внести свой вклад в формирование идей по улучшению индустрии гостеприимства в регионе, представить свои проекты потенциальным инвесторам и наладить деловые связи с ключевыми участниками рынка.

Мероприятие бесплатное. Форум «Развитие гостиничного и рекреационного бизнеса в Московской области» пройдет 15 мая на площадке мастерской управления «Сенеж» по адресу: Московская область, г.о Солнечногорск, ул. Прибрежная, д. 2, зал «Эльбрус».

Время проведения форума с 11:30 до 17:00. Для участия необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 13 мая.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.