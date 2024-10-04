В первом Международном марше дружбы в КНДР поучаствуют петербуржцы

В КНДР с 4 по 7 октября пройдет Первый Международный марш дружбы «Катюша 2024»

С 4 по 7 октября в Расоне (КНДР) состоится Первый Международный марш дружбы «Катюша 2024». В этом событии примут участие 196 человек — участники Лиги ходьбы «Женьшень», а также бизнесмены и волонтеры из разных уголков России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань и Оленегорск, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Марш станет отражением активизации туристических обменов между Северной Кореей и Россией, а также внесет свой вклад в развитие спортивного сотрудничества.

«Пробный камень» прошел 21 июля — этот подготовительный марш ознаменовал первую поездку наземным транспортом из Приморского края в КНДР после пандемии.

Участники марша преодолеют 8 километров до вершины горы Сахян, где состоится торжественное поднятие флагов Российской Федерации и Русского географического общества. Кроме самого марша, участников ожидает насыщенная культурная программа, включающая визит в Дом дружбы КНДР и России, экскурсию по Дворцу школьников в Раджине, прогулку по острову Пипха и морскую экскурсию к лежбищу тюленей.

«Катюша 2024» представляет собой не только спортивное мероприятие, но и значимый шаг к укреплению дружеских связей между Москвой и Пхеньяном.