В Одинцовском округе прошел краеведческий поход

Краеведческий поход состоялся 14 июня в окрестностях поселка санатория имени Герцена в Одинцовском округе. В нем приняли участие 15 человек, которые прошли маршрут протяженностью около 7 километров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Активисты краеведческого общества организовали авторский маршрут по живописным и историческим местам округа. Участники познакомились с долиной Москвы-реки, высоким правым берегом и прилегающими оврагами, а также прошли по уникальному подвесному мосту над рекой.

Во время похода группа посетила Васильевские каменоломни — карьеры со скальными стенками, оставшиеся после добычи известняка в первой половине XIX века. В программу также вошли Васильевский замок, стела в память героев-односельчан и рубеж обороны 1941 года.

Финальной точкой маршрута стали два храма — Воскресения Словущего в селе Васильевское и Александра Невского в поселке санатория имени Герцена. Организаторы отмечают, что маршрут объединяет природные пейзажи, геологические объекты и памятники истории, превращая его в своеобразный музей под открытым небом.

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