В Одинцовском округе 7 июня проведут поход к деревне Хотяжи

Экскурсионный авторский поход по окрестностям деревни Хотяжи пройдет 7 июня в Одинцовском округе. Участники пройдут кольцевой маршрут протяженностью около 6 км с остановками на природных и исторических объектах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Маршрут включает урочище Опарина Гора с военной историей, лесные тропы реликтового леса, русло реки Поноша и выходы грунтовых вод под высоким берегом. Участникам покажут сверкающие минералы и древние горные породы, коллекцию окаменевших морских организмов, а также мегалит Китеж-камень, который, по оценкам, был принесен ледником около 40 тыс. лет назад.

В программу также входят археологический комплекс Хотяжи, следы древней добычи белого камня известняка и виды на долину реки Москвы. Организаторы обещают контрастные ландшафты и подробные рассказы на ключевых точках маршрута.

Сбор участников назначен на 11:00 у автобусной остановки «Машиностроитель» перед деревней Хотяжи, рядом предусмотрена парковка. Продолжительность похода составит 3,5–4 часа. Необходима предварительная регистрация. Детей допускают только в сопровождении взрослых. Рекомендуется взять рюкзак с термосом и перекусом, туристическое сиденье, средства от клещей и комаров, при необходимости — дождевик. Возрастное ограничение — 12+.

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