В Одинцовском округе 21 марта пройдет краеведческий поход

Краеведческий поход по Одинцовскому парку культуры, спорта и отдыха состоится 21 марта в Одинцовском округе. Участники пройдут пятикилометровый маршрут с экскурсионными остановками и посещением археологических объектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учебно-познавательный эколого-краеведческий маршрут протяженностью 5 километров рассчитан примерно на 3,5 часа. Группа будет останавливаться на экскурсионных точках и у природных объектов.

Участникам расскажут об особенностях геологического образования бассейна реки Самынки, покажут овраги, обрывы и старинные техногенные объекты. Гиды также объяснят, почему важно бережно относиться к окружающей среде, и познакомят экскурсантов с весенней жизнью подмосковного леса.

В программу включено посещение родника, славянских курганных некрополей и селищ XI–XIII веков. Участники узнают о древних племенах и культурах, находках археологов и открытиях краеведов, а также увидят коллекцию окаменелостей, найденных в этих местах.

Максимальный размер группы — 30 человек. Регистрация и условия участия доступны по ссылке. Мероприятие пройдет при содействии администрации парка, отдела по туризму администрации округа и при информационной поддержке МБУ «Одинцовский информационный центр». (12+)

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.