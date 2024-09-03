В Нижнем Новгороде подвели итоги отпускного сезона

Остановиться на отдых в гостинице Нижнего Новгорода в среднем состоит 7,4 тысячи рублей, сообщает издание «Время» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Путешествий».

Специалисты подвели итого отпускного сезона в городе. Руководитель продукта сервиса «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон объяснил высокую цену на отдых в гостиницах.

«Во время отпускного сезона традиционно повышается спрос на курортный отдых в санаториях, домах отдыха и пр., чем и объясняется более высокая средняя стоимость ночи у таких объектов размещения», — заявил он.

Дороже всего в санаториях и домах отдыха, там ночь будет стоить как минимум 14 тысяч рублей, глэмпинги будут стоить 9,8 тысячи рублей за ночь, а турбазы — 7,2 тысячи. Среди бюджетных вариантов — гостевые дома за чуть более чем 5 тысяч рублей, самые дешевые — хостелы, там стоимость составит 1,7 тысячи рублей.