В Нижегородскую область стали вдвое чаще приезжать китайские туристы

Турпоток из Китая в Нижегородскую область увеличился на 111% в 2025 году

К Китайскому Новому году российский мобильный оператор Т2 провел исследование активности своих абонентов-гостей из КНР в Нижегородской области. За год количество китайских туристов, посещавших регион со своими сим-картами, увеличилось более чем вдвое. Преобладают в этом потоке мужчины среднего возраста, сообщает ИА «Время Н» .

В прошлом году прирост числа гостей из Китая в Нижегородскую область составил 111%. Такой значительный скачок свидетельствует о растущей привлекательности региона для иностранцев и успешной адаптации сферы гостеприимства к их запросам. Среди субъектов Приволжья по объему китайского турпотока за прошлый год область заняла вторую позицию, пропустив вперед лишь Татарстан.

По всей России наиболее оживленное время для туристов из Поднебесной пришлось на период с июля по октябрь. Максимальная активность была отмечена в августе. В этом месяце в РФ прибыло втрое больше граждан КНР, чем в январе того же года, и в 1,5 раза больше, чем в августе 2024 года.

Доля мужчин в общем потоке из Китая достигла 78%. Ядро аудитории, использующей национальные сим-карты, — это люди 35–44 лет. Следующая по численности группа — туристы 45–54 лет. Третье место занимает молодежь в возрасте 18–24 лет.

Новый год по китайскому календарю в этом году отмечают с 17 февраля по 3 марта, китайцы традиционно проводят его на родине. В РФ они чаще приезжают накануне и во время новогодних праздников по григорианскому календарю, а также на День России. Средняя продолжительность их пребывания в стране составила 2,4 дня.

Отдельно можно выделить китайских граждан, которые приобрели локальные сим-карты. В Приволжье по количеству таких подключений Нижегородская область находится на третьем месте, уступая Татарстану и Кировской области.

