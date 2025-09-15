В Нижегородском кремле в 2025 году побывали более 600 тыс туристов

600 550 человек посетили Нижегородский кремль с начала 2025 года

С начала 2025 года Нижегородский кремль принял 600 550 посетителей, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на министерство культуры Нижегородской области.

Музей-заповедник «Нижегородский кремль» в летний сезон, продолжающийся с апреля по сентябрь, предлагает туристам и горожанам посетить круговой маршрут и музеи в башнях Кремля.

Статистика за период с апреля по август 2025 года демонстрирует увеличение туристического интереса к Нижегородскому кремлю: в текущем году его посещаемость превысила 600 тысяч человек, в то время как в предыдущем году этот показатель составил 427,4 тысячи.

Основной поток посетителей обеспечивают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Екатеринбурга и Иванова, а среди иностранных гостей лидируют граждане Республики Беларусь и Китая.