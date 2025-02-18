В музее коломенского центра пройдет празднование Масленицы

Музеи коломенского центра познавательного туризма «Коломенский посад» приглашают гостей встретить Масленицу. Посетители погрузятся в масленичную атмосферу XIX века и узнают, как отмечали этот праздник два века назад, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С 24 февраля по 2 марта музей истории со вкусом «Коломенская пастила» проведет программу «Посадская Масленица», посвященную традициям празднования Масленицы в старинной Коломне. В музее пройдут чаепития с блинами и пастилой в духе купеческих посиделок. Посетители узнают о масленичных традициях дореволюционной Коломны: как веселились, чем угощали гостей, в какие наряды одевались и какие разговоры вели за праздничным столом. Также сотрудники музея расскажут о технологиях производства настоящей коломенской пастилы, прославившейся в XVIII–XIX веках на всю Россию.

Масленица в доме Сурановых позволит посетителям почувствовать себя гостями настоящей купеческой семьи XIX века и принять участие в подготовке и праздновании одного из самых любимых тогда праздников — Масленицы. Общение с обитателями усадьбы поможет полностью погрузиться в атмосферу Коломны той эпохи, а угощение традиционным купеческим обедом, где каждое угощение связано с историей дома и его жителей, — совершить кулинарный экскурс в прошлое. 1 марта гостей ждут на блины по рецепту из семейной поваренной книги Сурановых.

Больше информации о работе музеев «Коломенского посада» на официальном сайте коломенского центра познавательного туризма.

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