В Москве выбрали лучших представителей индустрии событийного туризма

13 октября во Дворце культур награждали победителей профессиональной премии «Многогранность». Она в очередной раз выделила выдающиеся достижения лучших представителей индустрии событий и развлечений, объединив профессионалов различных направлений: от кейтеринга и технического обеспечения до цифровых технологий и тимбилдинга. В 20 номинациях были отмечены наиболее успешные деятели индустрии событийного туризма. Имена победителей определило компетентное жюри, состоящее из более чем 300 признанных экспертов.

Кейтеринг

В сегменте кейтеринга для мероприятий численностью от 10 до 300 персон, высшую награду завоевала компания «Вкус Жизни кейтеринг», по праву заслужившая признание за высокое качество и изысканное меню. Для более крупных мероприятий, рассчитанных на 300-1000 гостей, лидирующую позицию заняла ABA–CATERING, подтвердившая безупречный уровень обслуживания и высокую пропускную способность. Компании «РЕСТ-КЕЙТЕРИНГ» и Bankatering заняли второе и третье места, продемонстрировав стабильное качество и адаптивность в работе с разными форматами мероприятий.

Техническое оснащение и декорации

Лучшим поставщиком экранного оборудования / мультимедиа признана компания ООО «АРТ Полимедиа», обеспечивающая эффектное визуальное оформление любого события. В области технического продюсирования и продакшена лидером стала компания «Инсталл Профи», успешно реализующая комплексные технические решения.

В категории технических инноваций первенство — у коммуникационной группы ТРИПЛАН, которая также удостоилась второго места за продюсирование, что подтверждает ее универсальность. За оформление и декорирование первое место присуждено компании «Делать красиво event & decor», чьи решения восхищают гостей элегантностью и креативностью; второе место в данной категории заняло агентство Wonderland.

Креатив

Студия визуальных решений МИРА получила признание в номинации лучших дизайнерских бюро, предлагая уникальные визуальные концепции. Лучшим режиссером мероприятий признана команда КУЛЬТДИРЕКЦИЯ, создающая тщательно разработанные и эмоционально насыщенные программы. С незначительным отрывом второе место заняла компания РПГ Москва, демонстрирующая высокий уровень профессионализма и качества постановки на протяжении многих лет.

В сегменте сувенирной продукции ведущие позиции заняли компании «Мерч-компания Нью-Тон» и #королеваподарков, создающие не просто сувениры, а памятные подарки для гостей и партнеров. Программная дирекция «Дирекция Всего» стала первой за профессионализм в управлении программами мероприятий.

Площадки

В категории площадок среднего масштаба (от 300 до 1000 человек) отмечено ООО «Синара Центр» за клиентоориентированный сервис и комфорт. Среди крупных площадок (свыше 1000 гостей) лидером стал «МТС Live Холл» — одна из самых популярных арен, оснащенных современным оборудованием. На втором месте — многофункциональный зал-трансформер «Галактика».

Персонал

Лучшим агентством по подбору персонала признана компания UniPersonal, гарантирующая качественный и профессиональный сервис. AnyTie, занявшая второе место, достойно конкурировала благодаря современным подходам к рекрутингу.

Технологии работы с командой

На передовой интерактивных технологий — PRO-Интерактив, занявший первое место в сфере технологий интерактива и второе место за флагманский продукт «Вызов Принят. Супер Ниндзя». Vityaz Group продемонстрировала прекрасные результаты в спортивных технологиях и игровых тимбилдингах, заняв первое место в обеих категориях. Не уступает и «Мастер Поделкин» — признанный лидер в творческом тимбилдинге.

Событийные возможности регионов

Свердловская область удостоена звания лучшего региона по событийным возможностям, демонстрируя значительный потенциал для развития культурного и делового туризма.

Цифровые технологии

Event Rocks стала победителем в номинации разработки мобильных приложений, а А5000 получила награду за лучшую систему регистрации на мероприятия. ИВЕНТУМ уверенно занял второе место среди разработчиков.

О премии

Премия «Многогранность» в 2025 году отразила многосторонние усилия индустрии в организации качественных, технологичных и креативных мероприятий. Победители продемонстрировали, что успех — это взаимосвязь вкуса, инноваций, визуального искусства и хорошо скоординированной работы. Эти компании и команды являются образцом для всей отрасли, выводя событийные форматы на принципиально новый уровень. Более подробная информация о победителях доступна на официальном сайте.

В организации и поддержке премии значимую роль сыграли партнеры НАОМ (Национальная Ассоциация Организаторов Мероприятий). GTO GROUP отвечали за сценографию и технический продакшн. F360 стали партнером по декорациям. ХО Studio обеспечили создание стильного видеоконтента для мероприятия. MAKE Event Agency выступило в качестве организационного партнера, осуществляя логистическое сопровождение и координацию.

