В Москве появятся 87 новых указателей исторической навигации

В Москве с 2020 года активно устанавливают историческую навигацию, чтобы туристам было проще добраться до разных культурных объектов. По словам мэра города Сергея Собянина , в столице появится еще 87 таких указателей.

Пять новых исторических указателей приведут горожан и гостей столицы к штаб-квартире Русского географического общества на Новой площади. Семь указателей помогут людям добраться на улицу Семена-Тян-Шанского, а восемь приведут к дому, где родился ученый Петр Кропоткин.

Первые исторические указатели в Москве установили в 2020 году в рамках празднования 75-летия Победы. Историческая навигация была оснащена QR-кодами, которые вели на рассказы о героях Великой Отечественной войны.

«Позже сделали таблички с информацией о покорителях космоса, великих полярниках, писателях и композиторах», — рассказал Собянин.

В этом году в Москве появятся 87 указателей, которые помогут москвичам и туристам узнать больше про путешественников, географов, антропологов, ботаников и других выдающихся людей.