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В Москве организатора путешествий для ЛГБТ*-туристов заключили под стражу

Головинский районный суд столицы избрал меру пресечения директору туристического клуба Андрею Котову, который устраивал поездки для участников ЛГБТ*-сообщества, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд отправил Котова под стражу на 2 месяца. Директор турфирмы пробудет в СИЗО до 28 января 2025 года.

Котов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. Речь идет об организации и участии в деятельности экстремистской организации.

По версии следствия, турфирма Котова занималась организацией поездок, на которых происходила пропаганда ЛГБТ*. Правоохранители считают, что директор «действовал умышленно, незаконно, из корыстных побуждений», пытаясь извлечь для компании максимальную прибыль и осуществляя пропаганду запрещенного движения среди граждан.

О задержании Котова стало известно 30 ноября. Как считают следователи, одна такая поездка, где происходила пропаганда ЛГБТ*, уже состоялось.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.