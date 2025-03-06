В Москве наблюдаются очереди в посольство Японии из-за цветения сакуры

В дипмиссии подтвердили, что ажиотаж есть. Там связали его с сезоном цветения сакуры — он начнется в Стране восходящего солнца в конце марта.

«Всегда на сакуру много людей, но сейчас это чрезмерно, в прошлом году очереди были меньше», — уточнили в посольстве.

Подобная ситуация у японского посольства наблюдается с конца февраля. Некоторые связывают это с падением цен на билеты в Японию. На сегодняшний день стоимость перелета Москва-Токио на март–апрель начинается от 20 тыс. рублей.