В Люберцах запустили экскурсионный новогодний автобус

В городском округе Люберцы начал курсировать экскурсионный новогодний автобус в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В рамках проекта запланировано 126 рейсов, их посетят почти 6 тысяч участников. Интересные экскурсии, викторины и игры с любимыми сказочными героями, сладкие подарки — этот уникальный проект продлится до 22 декабря», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он добавил, что проект реализуется в муниципалитете третий год.

Сказочные герои встречают посетителей волшебного рейса и вместе с ними отправляются в путешествие по улицам округа. В финале участников встречает Дед Мороз и дарит каждому сладкий подарок.

Записаться на экскурсию можно по телефонам: 8 (495) 554-43-05, 8 (977) 358-15-33 или отправить заявку на почту: lbrc_mvk@mosreg.ru

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.