В «Лаборатории Касперского» объяснили, как туристам защититься от мошенников

Руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов назвал способы, как путешественники могут оградить себя от встречи с онлайн-мошенниками. Так, туристам не следует вводить конфиденциальную информацию о себе на неизвестных порталах и не стоит доверять подозрительно щедрым «акциям» и «скидкам», сообщает «Секрет фирмы» .

По словам Галова, во время путешествий также не стоит подключаться к ненадежным WiFi-сетям. Если же без подобного коннекта обойтись не получается, то в таком случае лучше всего применить специальные решения для шифрования трафика.

«Важно, чтобы отдых и его планирование приносили только радость. Для этого необходимо всегда оставаться внимательными», — подчеркнули в «Лаборатории Касперского».

Помимо этого, туристам рекомендовали заранее выяснить, имеется ли у них на телефонах удаленное управление устройством и надежный пароль. По словам эксперта, благодаря этому получится защитить личную информацию, а в ряде случаев даже найти устройство, если владелец его потеряет.